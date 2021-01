Ascoli-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: ancora Liotti, bomber silenzioso…

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Enrico Delprato e Daniele Liotti sono stati i due calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la diciassettesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta al ”Del Duca” contro l’Ascoli e terminata con il risultato di 2-1, per la prima gara dell’anno.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria di Daniele Liotti, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. L’esterno di Pizzo Calabrio, schierato da Baroni sull’out mancino del tridente offensivo, ha siglato il suo quinto gol in questo campionato, battendo Leali con un tiro di interno destro ad anticipare l’uomo in sua marcatura. Significativo il suo abbraccio a German Denis in seguito alla rete del vantaggio, poi reso inutile dall’epilogo finale.

Appuntamento a sabato 16 gennaio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Lecce.