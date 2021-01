Serie B, i FLOP della 17^ giornata

Brescia irriconoscibile. Gli errori di Guarna condannano la Reggina, Bisoli adesso rischia davvero.

FLOP SQUADRE

1)Brescia-Proprio nel momento in cui dovevano certificare la loro risalita, le rondinelle crollano improvvisamente ed incassano la prima sconfitta interna dell’era Dionigi.. Un black out totale, lo 0-3 col Vicenza non ammette repliche.

2)Reggina-Specialista in rimonte…subite. Gli amaranto giocano una grande gara per un’ora, poi tornano a fare regali ai limiti dell’inconcepibile. L’Ascoli ringrazia sentitamente, e porta a casa una vittoria che fino a tre quarti di gara sembrava impossibile.

FLOP CALCIATORI

1)Enrico Guarna (Reggina)-Gli avversari per 83 minuti non centrano quasi mai lo specchio, ma quando lo fanno sono dolori. Le conclusioni di Cangiano e Kragl tutto sono tranne che imparabili, ma finiscono per bucarlo ugualmente, Due tiri, due gol, e la Reggina passa dal sogno all’incubo.

2)Giuseppe Bellusci (Monza)-Per quasi tutto il big match di Lecce, riveste i consueti panni del leader difensivo. A rovinare la sua buona prestazione, un’entrata “assassina” su Tachsidis, che gli costa un sacrosanto rosso. Per fortuna sua e del Monza, la gara era agli sgoccioli.

FLOP ALLENATORI

1)Pierpaolo Bisoli (Cremonese)-Allo Zini passa anche il Chievo, che non vinceva da quattro partite. Neanche un punto nelle ultime tre giornate, la zona playout rimane una zavorra da cui i grigiorossi non riescono a liberarsi. E la panchina dell’ex Cesena adesso scotta tantissimo…

2)Fabrizio Castori (Salernitana)-Secondo ko consecutivo, dopo quello senza appello di Monza. A Salerno torna la paura di assistere al solito copione, che vede i granata deludere puntualmente le attese nel girone di ritorno. La prestazione negativa dell’arbitro, è una giustificazione solo parziale.