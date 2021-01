Serie B, 17^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Volge al termine un altra giornata del campionato di Serie B, la diciassettesima dall’inizio della stagione. Un altra giornata ricca di colpi di scena, dalla rimonta beffarda dell’Ascoli sulla Reggina alla vittoria dell’Entella sul Cittadella, passando per il travolgente 0-3 del Vicenza al ”Rigamonti” di Brescia ed al blitz esterno del Pordenone in casa della Salernitana (fino a questa giornata seconda a pari punti con l’Empoli capolista). Di seguito, tutti i risultati di giornata, la nuova ed il programma del prossimo turno, che arriverà in seguito alla mini sosta di una settimana.

I RISULTATI DELLA 17^ GIORNATA

Cosenza-Empoli 0-2

Venezia-Pisa 1-1

Lecce-Monza 0-0

Ascoli-Reggina 2-1

Cremonese-Chievo 0-2

Frosinone-Spal 1-2

Reggiana-Pescara 0-1

Salernitana-Pordenone 0-2

Virtus Entella-Cittadella 1-0

Brescia-Vicenza 0-3

LA CLASSIFICA

Empoli 34

Salernitana 31

Monza 30

Spal 29

Cittadella 27**

Lecce 26

Frosinone 25*

Venezia 25

Chievo 24**

Pordenone 24

Brescia 21

Pisa 20*

Vicenza 19*

Reggina 17

Pescara 16

Cremonese 15

Reggiana 15*

Cosenza 15

Virtus Entella 14

Ascoli 13

PROSSIMO TURNO (16 gennaio)

Chievo-Virtus Entella

Cittadella-Ascoli

Empoli-Salernitana

Vicenza-Frosinone

Monza-Cosenza

Pescara-Cremonese

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

Reggina-Lecce

Spal-Reggiana

* una gara in meno

** due gare in meno