Reggina, Di Chiara: “Squadra dai due volti, risultato che lascia l’amaro in bocca”

Al termine del match di Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il terzino amaranto Gianluca Di Chiara.

“C’è tanto rammarico, abbiamo fatto una prestazione che nel primo tempo poteva portarci più gol; nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, prendendo i due gol quando era tardi per rimediare. Non cerchiamo alibi per la condizione fisica, tutte le squadre giocano ogni tre giorni. Forse è un problema mentale, dobbiamo lavorare con il mister, lui saprà aiutarci; siamo insieme da poco tempo e non abbiamo mai fatto una settimana di allenamento piena. Peccato perché potevamo essere più felici oggi. Il gol del pari? Ero su Pierini, Cangiano era spalla a spalla con Cionek, poi ha calciato e la palla è entrata, non ho visto bene dalla mia posizione. Fare il quarto di difesa è sempre stato il mio ruolo, mi trovo benissimo; in fase difensiva stiamo facendo bene, eravamo riusciti a non prendere gol per due partite e subirne due in pochi minuti ti lascia l’amaro in bocca. Abbiamo fatto due tempi diversi, per qualità e possesso, nel secondo è stato tutto meno buono; lasciando campo agli avversari il gol primo o poi lo prendi. Partite così, se proprio non riesci a vincerle, almeno un punto devi prenderlo, alla fine può fare la differenza.”