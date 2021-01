Reggina, Baroni: “Grande rammarico, sconfitta amara che servirà da lezione”

Al termine del match di Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il tecnico amaranto Marco Baroni.

“C’è grande rammarico, fino al 70′ la squadra ha fatto benissimo concedendo poco e gestendo bene e con personalità la partita. Il calo di energie e altre situazioni ci hanno messo nelle condizioni di parlare di una sconfitta amara, deve essere una lezione che ci deve servire. Crisetig ha avuto un problema muscolare nel primo tempo e l’ho dovuto sostituire. La lettura della partita è stata ottima, abbiamo tenuto bene il campo; ci sono stati due episodi decisivi. Purtroppo ci siamo abbassati troppo e in B non puoi farlo. A volte facciamo scelte sbagliate in campo, non mi preoccupa questo; peccato perché la squadra ha fatto tanti sacrifici, era la quinta partita in pochi giorni. Ci dovrà servire questa prestazione. Se concedi terreno alle avversarie può succedere di tutto; l’Ascoli aveva fatto ben poco ma ha portato via la vittoria. Ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. Abbiamo tenuto il campo e rischiato poco perché gli esterni hanno fatto il loro lavoro; non può durare tutta la partita, ho dovuto operare il cambio e cinque sostituzioni servono per dare un aiuto a livello di energia. Ho tenuto in campo calciatori offensivi perché dovevamo attaccare, basta un tiro sporco a volte per segnare. Se la squadra resta ordinata e tiene il baricentro alto, arrivano i risultati, questo è il calcio che vorrei portare qui.”