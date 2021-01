LIVE! Ascoli-Reggina 2-1, FINALE

Prima della mini sosta, torna in campo la serie Bkt con la Reggina impegnata ad Ascoli contro la compagine di Sottil. Seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

ASCOLI -REGGINA 2-1 FINALE

FINALE AD ASCOLI, VINCONO I BIANCONERI IN RIMONTA. LA REGGINA REGALA L’ENNESIMA PARTITA AGLI AVVERSARI CON UN SECONDO TEMPO PESSIMO

90′ ASCOLI IN VANTAGGIO! Kragl ha spazio e tempo, il suo destro dal limite è imparabile per Guarna. Per l’ennesima volta la Reggina si lascia recuperare e ribaltare dopo il vantaggio negli ultimi minuti della ripresa.

85′ Cenni di reazione amaranto, ma senza particolare convinzione.

Il gol era nell’aria, Reggina troppo rinunciataria nella ripresa e Ascoli che grazie ai cambi di Sottil ha cambiato marcia: probabile doppio errore sul gol di Cangiano, sia di Cionek che di Guarna

83′ PAREGGIO ASCOLI: Cangiano sfila via a Cionek sull’out sinistro e batte forte sul primo palo, Guarna si lascia battere con la palla che gli sbatte prima sulla sua gamba e poi finisce in rete

78′ Fase confusa per la Reggina che si è piazzata con il 4-4-2, Denis e Rivas in attacco ma non riesce più a costruire azioni offensive.

73’ doppio cambio Reggina: Denis e Bellomo per Situm e Bianchi

Anche Tupta in campo per Sabiri, quarto cambio di Sottil

Bajic sfiora il pareggio con un bolide mancino dopo aver fatto fuori un difensore amaranto

Meglio gli uomini di Sottil in questo avvio di ripresa l’ingresso di Kragl sembra aver cambiato l’Ascoli, Reggina che fatica a venire fuori

48’Brivido, conclusione di Sabiri che termina sul fondo con Guarna immobile

46’ Crisetig out, De Rose in campo per il secondo tempo appena iniziato. Due cambi anche per Ascoli

FINISCE IL PRIMO TEMPO, Reggina in vantaggio

45′ Saranno 2′ i minuti di recupero, intanto la botta dalla distanza di Folorunsho si spegne al lato

Tentativo velleitario di Sabiri dai 40 metri su calcio piazzato, nessun problema per Guarna.

31′ LEALI STREPITOSO. Ancora il portiere dell’Ascoli a dire no alla Reggina sulla conclusione violenta di Liotti dal limite: il portiere locale è già protagonista di almeno tre parate decisive.

27′ Ancora la Reggina che si rende pericolosa: sponda di Rivas per Bianchi, sinistro centrale nelle mani di Leali.

Amaranto che trovano il vantaggio con un’azione manovrata sull’asse destro, con tre uomini a creare superiorità numerica per giungere al cross “pulito”, bravissimi in area sia Rivas che manda a vuoto il difensore ascolano, sia Liotti che anticipa tutti e con una zampata piazza il suo quinto gol stagionale.

19′ GOOL REGGINA, LIOTTI! Girata da bomber rapace di Liotti che si avventa sul cross basso di Delprato, approfitta del velo di Rivas e peiga Leali. Reggina in vantaggio, ancora Liotti.

14′ Destro potente di Bianchi che costringe Leali alla deviazione decisiva.

12′ Gara vivace, squadre che sono partite forti e cercano di trovare l’affondo subito

5′, cambia fascia la squadra amaranto che attacca a destra sull’asse Folorunsho-Bianchi-Situm, il croato vince un rimpallo, si accentra e calcia con il mancino, una deviazione manda la sfera di poco oltre la traversa.

3′, prima sortita offensiva tentata dalla Reggina che avanza sul binario di sinistra con Crisetig e Liotti; l’esterno autotre già di 4 reti, si accentra in bello stile e prova il destro, respinge il muro della difesa dell’Ascoli.

Calcio d’inizio allo stadio “Del Duca”: comincia Ascoli-Reggina!

Prima del fischio d’inizio del match, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Renato Campanini, storico bomber dell’Ascoli scomparso qualche giorno fa; bianconeri in campo con il lutto al braccio.

Formazioni Ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Tofanari; Cavion, Buchel, Gerbo; Sabiri; Chiricò, Bajic. A disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, Sini, Lico, Kragl, Eramo, Donis, Pierini, Vellios, Cangiano, Tupta. Allenatore: Sottil.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Mastour, Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Riccardo Annaloro di Collegno). Quarto ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1.

PRE PARTITA

Nelle Marche i confronti ufficiali fra le due squadre sono 13: 6 le vittorie bianconere (ultima 2-1 nella serie B 2010/11), 3 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2011/12) e 4 successi amaranto (ultimo 3-0 nella serie B 2012/13). Di fronte le due formazioni cadette 2020/21 che, dopo 16 giornate, perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’, -9 per entrambe. Tra Andrea Sottil e Marco Baroni incrocio tecnico inedito.

QUI ASCOLI

Per la sfida ai calabresi, che manca dal 2013, lo stesso Andrea Sottil riproporrà, con molta probabilità, il 4-3-2-1 visto contro Spal ed Empoli. Pochi dubbi anche in avanti, con Sabiri e Chiricò (diffidato ed in vantaggio nel ballottaggio con Pierini e Tupta) che dovrebbero agire sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Bajic. Probabile formazione ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Tofanari, Brosco, Quaranta, Pucino; Cavion, Buchel, Gerbo; Chiricò, Sabiri; Bajic. A disposizione: Sarr, Sini, Kragl, Avlonitis, Corbo, Donis, Eramo, Lico, Cangiano, Pierini, Tupta, Vellios. Allenatore: Sottil

QUI REGGINA

Tra i pali dovrebbe essere confermato Enrico Guarna, con la difesa che si schiererà con i quattro uomini e potrebbe rivedere gli stessi interpreti dell’ultima partita, Delprato a destra, Loiacono e Cionek centrali, Di Chiara sull’out mancino. E’ però vivo il ballottaggio tra Cionek e Stavropoulos: il greco, scontata la giornata di squalifica, cerca spazio nell’undici titolare. A centrocampo, Bianchi e Crisetig sembrano inamovibili, almeno in partenza, così come Folorunsho che andrà a giocare nella linea “tra la mediana e l’attacco” a supporto dell’unica punta. Nel 4-3-3 di Baroni, che spesso si trasforma in 4-2-3-1, troveranno ancora spazio Situm (destra) e Liotti (sinistra), mentre Rigoberto Rivas sarà impiegato come attaccante centrale, nonostante il recupero di Denis che partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Probabile formazione REGGINA (4-3-3) Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crrisetig, Folorunsho, Situm, Liotti, Rivas. All. Baroni

L’ARBITRO DEL MATCH

La gara sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini, 35enne genovese con esperienze anche nella massima serie del calcio italiano. Il fischietto ligure si ritroverà a dirigere una partita della Reggina a distanza di oltre sette anni dall’ultima (nonché unica) volta. Era il 21 settembre 2013 ed al ”Granillo” gli amaranto di Atzori ospitavano il Novara di Alfredo Aglietti, con la gara che terminò in pareggio per via dell’autorete di Colucci e la marcatura di Fischnaller. Quattro, invece, gli incroci con i bianconeri, con il bilancio che parla di due sconfitte (contro Bari e Pro Vercelli) e due pareggi (contro Avellino e Cittadella), entrambi consecutivamente.