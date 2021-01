Le pagelle amaranto: Liotti non basta, suicidio al Del Duca

La Reggina sogna la terza vittoria consecutiva, poi si butta via e subisce un’altra rimonta surreale.

Guarna 4.5-Gli arrivano due soli tiri nello specchio, in entrambe le occasioni subisce gol e dà la netta sensazione che si potesse fare molto di più.

Delprato 6.5-Dietro si fa valere, davanti confeziona l’assist che spalanca le porte della gloria a Liotti.

Loiacono 6-Annulla Bajic per tre quarti del match, nel finale anche lui perde troppa lucidità.

Cionek 5.5-Rovina una prestazione di assoluto spessore, facendosi scappare alle spalle Cangiano. E’ l’inizio del tracollo.

Di Chiara 5.5-E’ la fotografia della partita giocata della Reggina. A lungo tra i migliori in campo, sparisce letteralmente nel finale, vedi l’azione dell’1-1.

Bianchi 6-Il solito contributo “silenzioso”, Leali gli nega l’eurogol con un gran riflesso. 29′ st Bellomo sv.

Crisetig 6-Fuori all’intervallo, da capire se per scelta tecnica o infortunio. Per un tempo aveva tenuto botta, senza di lui la mediana soffre. 1′ st De Rose 5-Si limita all’ordinaria amministrazione, ma quando l’Ascoli accelera per lui sono sempre dolori.

Folorunsho 6-Riesce a “strappare” parecchi palloni ed a ribaltare spesso l’azione, ma rispetto alle ultime gare è apparso in debito d’ossigeno.

Situm 6-Cala un po’ alla distanza, dopo che per un’ora aveva mandato spesso in tilt la catena di sinistra dei bianconeri. 29′ st Denis sv.

Rivas 5.5-Costringe agli straordinari Quaranta e Gerbo, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Liotti 7 (il migliore)-Brucia Tofanari col solito inserimento mortifero, ed insacca di precisione. Quinto gol, ma così come col Cittadella non basta. 38′ st Rolando 5.5-Fa passare Kragl senza provare opposizione alcuna, è l’azione che porta che al ko.

Baroni 6-L’uscita contemporanea di Bianchi e Situm lascia qualche dubbio, ma per un’ora si era vista un’ottima Reggina. Così come col Citadella, è “tradito” da errori individuali su cui non può fare nulla.