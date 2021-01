I TOP di Ascoli-Reggina: Liotti ci ha preso gusto, Delprato sempre presente

Primo tempo ai limiti della perfezione, ma chiuso in vantaggio di solo una rete. Crollo finale – ormai una brutta abitudine – che condanna la Reggina all’ennesima sconfitta in rimonta, questa volta contro l’Ascoli. D’altronde se il “bomber” della squadra si chiama Daniele Liotti, terzino sinistro, qualcosa vorrà pur dire. Lui e Del Prato sono le uniche note positive di questa amara giornata.

Daniele Liotti trova la quinta rete della stagione, dimostrandosi l’uomo più pericoloso degli amaranto, sempre pronto alla zampata vincente. Al minuto 19, sfruttando un velo di Rivas al centro dell’area, capitalizza un ottimo cross dalla destra di Del Prato, anticipando il difensore ascolano. Nulla può l’ottimo Leali nella circostanza. Il portiere dei bianconeri qualche minuto più tardi gli negherà la doppietta, riuscendo a deviare in angolo un insidiosissimo tiro a fil di palo.

Enrico Del Prato oltre ad essere stato l’assist-man sulla rete del vantaggio reggino, ha svolto la sua gara in modo più che diligente. In fase difensiva non concede nulla agli avversari. Cangiano, autore del pari, fin quando resta dalle sue parti, non la vede mai.

