I FLOP di Ascoli-Reggina: Guarna incerto, De Rose impalpabile

Tornano i fantasmi che la Reggina sperava di aver fatto sparire con la “cura Baroni”.

Ancora una volta ad essere determinati sono gli errori dell’estremo difensore di turno e la mancanza di alternative a centrocampo.

Ad incidere in negativo ed in modo evidente in questa giornata sono Guarna e De Rose.

Enrico Guarna trascorre i primi 45’minuti praticamente da spettatore. Una sola comodissima parata su una punizione del temutissimo Sabiri, ma da troppo lontano per essere impensierito. Poi nulla più sino ai minuti agli otto minuti finali che cambieranno in modo determinante l’esito della gara.

Prima Cangiano sfugge alla marcatura di Cionek e giunto quasi sulla linea di fondo, esplode un tiro sul cosiddetto “palo del portiere” sul quale Guarna non appare impeccabile, facendosi passare la sfera sotto le gambe. Appare evidente nella circostanza l’errore tecnico di posizionamento del numero uno amaranto che non copre a dovere il palo di sua competenza.

Al minuto 91 invece, è una conclusione di Kragl da fuori area a superare l’estremo difensore amaranto. Il tiro del terzino tedesco appara una vera e propria bordata, ma la conclusione è da lontano e neanche particolarmente angolata. Anche in questa circostanza la sensazione è che il portiere amaranto potesse fare molto di più.

Francesco De Rose è chiamato all’inizio della ripresa a sostituire il faro del centrocampo amaranto Crisetig, compito arduo per uno che non ha tra le proprie caratteristiche i cosiddetti piedi buoni. La differenza si vede tutta. Si spegne la luce del centrocampo reggino e la squadra piomba nel buio più totale.

Niente più fraseggi, solo e troppe palle lanciate avanti senza mai riuscire ad impensierire la squadra ascolana sbilanciata in avanti alla ricerca disperata di recuperare una partita che sembrava ormai compromessa. Nemmeno in fase di interdizione, il centrocampista è all’altezza del compito, non offrendo quasi mai lo schermo alla difesa.

Giuseppe Canale