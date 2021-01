Ascoli, Sottil: “Vittoria pesante ottenuta con merito”

Al termine del match vinto dal suo Ascoli in rimonta sulla Reggina, il tecnico bianconero Andrea Sottil è intervenuto in conferenza stampa.

“Sapevamo sarebbe stato difficile, siamo riusciti a ribaltarla perché tutti, dal primo all’ultimo dei calciatori scesi in campo, hanno fatto di tutto per riuscirci. I ragazzi hanno vinto con merito, li ringrazio per avermi fatto un bellissimo regalo di compleanno. La Reggina ben messa in campo, nel primo tempo ci hanno creato molte difficoltà. Si tratta di una vittoria pesantissima che aumenta autostima e morale, facendoci recuperare punti su tutte le dirette concorrenti. Adesso non pensiamo al mercato, con il ds Polito siamo sempre in comunicazione e sa cosa deve fare; siamo contenti della squadra attuale.”