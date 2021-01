Ascoli-Reggina, formazioni ufficiali: Rivas terminale offensivo

In casa dei bianconeri ultimi ma in ripresa, mister Baroni conferma la formazione vista contro la Cremonese

Per la prima partita del nuovo anno, in casa dell’Ascoli ultimo in classifica, mister Baroni conferma l’undici iniziale già visto contro la Cremonese nell’ultimo match. Sarà quindi ancora Rivas la punta di riferimento, sostenuto da Situm, Folorunsho e Liotti; in difesa confermata la coppia Loiacono-Cionek, quasi perfetta contro i grigiorossi. Partono dalla panchina Denis, Bellomo, Stavropoulos e Charpentier, quest’ultimo alla prima convocazione stagionale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Tofanari; Cavion, Buchel, Gerbo; Sabiri; Chiricò, Bajic. A disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, Sini, Lico, Kragl, Eramo, Donis, Pierini, Vellios, Cangiano, Tupta. Allenatore: Sottil.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Mastour, Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Riccardo Annaloro di Collegno). Quarto ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1.