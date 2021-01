(VIDEO) Reggina, Baroni in vista dell’Ascoli: ”Atteggiamento fondamentale, ecco cosa ci vorrà”

Alla vigilia della sfida del ”Dino e Cillo Del Duca” di Ascoli contro i locali, il tecnico della Reggina, Marco Baroni, ha presentato la gara attraverso i canali ufficiali del club. Di seguito, le sue parole:

GARA INSIDIOSA- ”Affrontiamo una buona squadra che ultimamente ha trovato fiducia nei risultati. Ha avuto qualche vicissitudine ma adesso il gruppo sta bene, è in fiducia ed ha corsa. Sarà una gara insidiosa, del resto come tutte quelle di questo campionato. Sarà una sfida complicata per noi ma anche per loro”.

ATTEGGIAMENTO DA NON SBAGLIARE- ”Abbiamo cercato di recuperare al massimo le energie e la condizione fisica. Le assenze ci hanno portato a dover chiedere più sacrificio a qualche giocatore, ma non deve essere un alibi. La testa farà la differenza, sarà fondamentale non sbagliare l’atteggiamento”.

RIVAS O DENIS? ”German ci ha dato un buon contributo quando è entrato contro la Cremonese. Al di là di chi andrà in campo, sarà importante l’interpretazione. Dovremo affrontare la gara con determinazione, voglia e coraggio, indipendentemente da chi saranno gli interpreti”.

Di seguito, il video divulgato dalla Reggina 1914: