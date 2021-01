Mercato Reggina, si rinnova l’asse col Genoa: due calciatori dei liguri vicini agli amaranto

Dovrebbero arrivare dal Genoa, i primi due volti nuovi del mercato invernale amaranto. Dopo il prestito di Gabriel Charpentier, concretizzatosi questa estate, il ds Taibi ha nuovamente bussato alle porte del club di Preziosi, così come riportato da Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio.

Oggetto della trattativa, Claudiu Micovschi e Petar Brlek. Esterno sinistro offensivo, Micovschi lo scorso anno ha vissuto la sua prima stagione da professionista, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili rossoblù. L’ottimo rendimento offerto nelle fila dell’Avellino (29 presenze e 5 gol), ha convinto i liguri a riportare alla base il giovane rumeno, il quale tuttavia non è riuscito a trovare spazio. Zero presenze anche per Brlek, il quale andrebbe a rimpolpare la mediana di centrocampo. Nello score del croato, tre esperienze all’estero con i connazionali dello Slaven Bellupo, i polacchi del Wisla Cracovia e gli svizzeri del Lugano. Lo scorso anno, il mediano è stato un punto fermo dell’Asc0li, nelle cui fila ha collezionato 32 presenze.

Micovschi non andrebbe ad intaccare la lista over, visto che si tratta di un classe ’99. Nel caso di Brlek (27 anni a fine gennaio), è invece necessaria una cessione, visto che gli over dell’attuale rosa amaranto toccano quota 18, numero che non può essere superato.