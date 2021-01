Ascoli-Reggina, la probabile formazione bianconera: Sabiri e Chiricò a sostegno di Bajic

L’Ascoli torna in campo per la prima uscita del 2021 e lo farà domani, tra le mura amiche, contro la Reggina di Marco Baroni, il cui trend è in crescita in virtù dei tre risultati utili consecutivi, frutto di ben 7 punti. Ultime uscite positive anche per il ‘Picchio’, che con Sottil sembra aver trovato la quadra così come dimostrano i quattro punti nelle ultime due gare (nonché uniche sulla panchina bianconera dell’ex tecnico del Catania).

Per la sfida ai calabresi, che manca dal 2013, lo stesso Andrea Sottil riproporrà, con molta probabilità, il 4-3-2-1 visto contro Spal ed Empoli. Davanti a Leali spazio alla coppia difensiva composta da capitan Brosco ed il giovane Quaranta, con Tofanari a destra e Pucino a sinistra. Qualora il tecnico volesse schierare uno tra i ‘recuperati’, Kragl e Sini, Pucino potrebbe slittare a destra per far posto ad uno di essi sull’out mancino. Pochi dubbi nella mediana, dove Cavion, Buchel (diffidato) e Gerbo (in vantaggio su Donis ed Eramo) dovrebbero comporre il pacchetto centrale del campo.

Pochi dubbi anche in avanti, con Sabiri e Chiricò (diffidato ed in vantaggio nel ballottaggio con Pierini e Tupta) che dovrebbero agire sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Bajic.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCONERA

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Tofanari, Brosco, Quaranta, Pucino; Cavion, Buchel, Gerbo; Chiricò, Sabiri; Bajic. A disposizione: Sarr, Sini, Kragl, Avlonitis, Corbo, Donis, Eramo, Lico, Cangiano, Pierini, Tupta, Vellios. Allenatore: Sottil

BALLOTTAGGI: Tofanari-Kragl/Sini 60-40%, Gerbo-Donis/Eramo 65-35%, Chiricò-Pierini/Tupta 60-40%

INDISPONIBILI: Malle, Spendlhofer, Sarzi Puttini, Saric, Ghazoini

Si ringrazia per la collaborazione il collega Marco Amabili di Picenotime.it