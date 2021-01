Ascoli-Reggina, la probabile formazione amaranto: un dubbio per Baroni

Ultima fatica prima della (mini)sosta per la Reggina di Marco Baroni che domani pomeriggio alle 17, ad Ascoli, sfiderà i bianconeri marchigiani. Si sfidano due formazioni che nell’ultimo mese hanno cambiato allenatore e anche ruolino di marcia: l’Ascoli allenato adesso da Sottil (terzo tecnico stagionale) è reduce da una vittoria e un pareggio, la Reggina dal doppio successo contro Vicenza e Cremonese.

La probabile formazione della Reggina

Per la prima volta figura tra i convocati l’attaccante Gabriel Charpentier. Tra i pali dovrebbe essere confermato Enrico Guarna, con la difesa che si schiererà con i quattro uomini e potrebbe rivedere gli stessi interpreti dell’ultima partita, Delprato a destra, Loiacono e Cionek centrali, Di Chiara sull’out mancino. E’ però vivo il ballottaggio tra Cionek e Stavropoulos: il greco, scontata la giornata di squalifica, cerca spazio nell’undici titolare.

A centrocampo, Bianchi e Crisetig sembrano inamovibili, almeno in partenza, così come Folorunsho che andrà a giocare nella linea “tra la mediana e l’attacco” a supporto dell’unica punta. Nel 4-3-3 di Baroni, che spesso si trasforma in 4-2-3-1, troveranno ancora spazio Situm (destra) e Liotti (sinistra), mentre Rigoberto Rivas sarà impiegato come attaccante centrale, nonostante il recupero di Denis che partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.

REGGINA (4-3-3) Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crrisetig, Folorunsho, Situm, Liotti, Rivas. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Cionek 60% – Stavropoulos 40%.

v.i.