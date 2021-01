Ascoli-Reggina, i convocati di Sottil: torna Kragl, assenza pesante in mezzo al campo

Sono 24 i calciatori convocati da del tecnico dell’Ascoli, Andrea Sottil, per la sfida di domani pomeriggio con la Reggina. Il tecnico del Picchio fa la conta degli indisponibili, che ammontano a cinque: ultimo in ordine di tempo il centrocampista bosniaco Saric (finora tra i migliori per rendimento), il quale non ha recuperato dall’affaticamento al polpaccio accusato ad Empoli. Recuperano, invece, Kragl e Sini, rientrati in gruppo da pochi giorni. Di seguito, i convocati dei marchigiani:

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Kragl, Pucino, Quaranta, Sini, Tofanari

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Eramo, Gerbo, Lico, Sabiri

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios

INDISPONIBILI: Ghazoini, Mallè, Saric, Sarzi Puttini, Spendlhofer

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Buchel, Chiricò