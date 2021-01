Ascoli-Reggina, i convocati di Baroni: finalmente Charpentier, ci sono nuovi indisponibili

Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Ascoli. Prima convocazione stagionale per Gabriel Charpentier, che dopo il covid e l’infortunio è a disposizione del tecnico amaranto, il quale, però, non avrà con sé ben sei giocatori. Si tratta dei lungodegenti Rossi, Faty e Ménez e delle new entry Gasparetto e Marcucci, oltre a Kyle Lafferty, in uscita (stesso discorso per l’esperto difensore ed il giovane centrocampista?). Di seguito, ecco l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Charpentier, Denis, Vasic.

Indisponibili: Faty, Gasparetto, Lafferty, Marcucci, Ménez, Rossi.