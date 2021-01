Visti da vicino: l’Ascoli raccontato da Marco Amabili (Picenotime.it)

Due vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, per un totale di 10 punti punti. È questo il bilancio attuale dell’Ascoli, fanalino di coda della Serie B che lunedì 4 gennaio, alle ore 17:00, sfiderà la Reggina al ”Cino e Lillo Del Duca”. Alla pochi giorni del match, abbiamo contattato Marco Amabili – direttore responsabile di Picenotime.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- ”Rispetto alla scorsa stagione è cambiato tutto, perché la società ha deciso di rivoluzionare l’organico con 22 nuovi acquisti (tra cui 15 stranieri) ed un nuovo direttore generale (Piero Ducci). Il direttore sportivo (Giuseppe Bifulco) ha iniziato la stagione dopo la salvezza ottenuta l’anno prima con Dionigi in panchina, il quale non è stato confermato in seguito a degli screzi social con il patron Massimo Pulcinelli. Al suo posto è arrivato Valerio Bertotto, un esordiente in Serie B e che non allenava da tre anni. Sono rimasti pochissimi giocatori, come il portiere Leali, il difensore e capitano Brosco ed il centrocampista Cavion, mentre Ninkovic non è più tornato dalla Serbia perché in rotta con la società”.

SUL MERCATO DI GENNAIO- ”L’Ascoli dovrà fare diverse cose. Le priorità sono i terzini, sia a destra che a sinistra. Servirebbe qualcosa anche a centrocampo, mentre in attacco occorrerebbe un vice Bajic e soprattutto una seconda punta, perché a fianco di quest’ultimo si sono alternati Chiricò e Pierini, che però non sono delle seconde punte”.

IL GIUDIZIO- ”Il giudizio finora non è positivo perché la squadra ha raccolto 10 punti in 16 partite. Adesso con l’arrivo di Sottil qualcosa è migliorato, ma il rendimento è stato deficitario ed è stata la peggior partenza della storia del Picchio in Serie B. Sono stati fatti tanti errori, la scelta di Bertotto non ha premiato ed alla fine neanche quella del suo successore, Delio Rossi, che nonostante un grande curriculum è sembrato piuttosto arrugginito, tant’è vero che sul campo ha conquistato soltanto un punto in sei gare. C’è stata difficoltà nell’amalgamare una squadra totalmente nuova ed assemblare anche i tanti giocatori stranieri, con problemi di lingua annessi”.

CARATTERISTICHE– ”La squadra di Sottil, contro Spal ed Empoli, nonché contro due squadre candidate alla promozione in A, è apparsa molto più organizzata con il 4-3-1-2, mostrando anche un buon calcio. Ultimamente la squadra è migliorata sia sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto a livello organizzativo, mostrando più attenzione in fase difensiva dove sta concedendo poco e riscoprendosi micidiale nelle ripartenze. Un altro aspetto fondamentale è stato il cambiamento dello spirito, grazie all’avvento del nuovo direttore sportivo Ciro Polito, che a metà dicembre ha preso il posto di Bifulco, sollevato dall’incarico. La sensazione dopo queste ultime due gare (nonché le prime con Sottil in panchina), è che la squadra stia più sul pezzo e affronti le partite con un piglio caratteriale diverso. L’obiettivo di questa stagione, anche in virtù dell’evoluzione della classifica, è quello di conquistare la salvezza”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Tra i punti deboli metto le corsie laterali di difesa, dove si sono alternati tanti giocatori e spesso non di ruolo. Tra i punti di forza, invece, sicuramente il portiere Nicola Leali ed il capitano Brosco, oramai una garanzia in difesa, dove sta facendo bene anche il giovane Quaranta. A centrocampo è cresciuto Buchel, ma il migliore come rendimento è Saric. In attacco stanno facendo molto bene Bajic e Sabiri”.

INDISPONIBILI– ”Kragl è tornato proprio ieri dall’Isokinetic di Bologna dove stava curando un problema alla schiena, difficilmente partirà dall’inizio qualora dovesse essere convocato. E’ out da diverso tempo l’attaccante Malle, mentre si sta allenando a parte il difensore Spendlhofer ed è tornato in gruppo Sini. Nell’ultimo match, ad Empoli, erano usciti anzitempo per affaticamenti muscolari Saric e Bajic, ma entrambi stanno meglio e dovrebbero essere della partita. Fortunatamente non c’è nessuno positivo al Covid”.

a.c.