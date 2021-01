Serie B, otto squalificati: Delprato in diffida

Sono otto i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per la prossima giornata di serie Bkt, in programma lunedì 4 gennaio. Entra in diffida il difensore della Reggina Enrico Delprato, arrivato alla quarta sanzione con il giallo rimediato nell’ultimo turno contro la Cremonese.

Questi i calciatori squalificati: GHEZZI Andrea (Brescia), BITTANTE Luca (Cosenza), CEROFOLINI Michele (Reggiana), STRIZZOLO Luca (Cremonese): BERUATTO Pietro (L.R. Vicenza), CORSI Angelo (Cosenza), LUCIONI Fabio (Lecce), MAISTRO Fabio (Pescara).