Reggina: domani partenza per Ascoli, lunedì si gioca

La Reggina sarà impegnata lunedì pomeriggio (ore 17) sul campo di Ascoli per la 17^ giornata di serie Bkt. Domani la partenza della squadra dopo la rifinitura. Ecco il comunicato della società:

“Altra mattinata di lavoro presso il centro sportivo Sant’Agata. Riscaldamento in palestre ed esercizi di natura atletica hanno contraddistinto la prima parte di seduta, alla quale ha fatto seguito la prova di alcune situazioni in fase di possesso e non possesso. Per la mattina di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il gruppo squadra partirà alla volta di Ascoli“.