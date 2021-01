Qui Ascoli, due recuperi per Sottil in vista della Reggina: domani la rifinitura

Lunedì 4 gennaio si aprirà il 2021 di Ascoli e Reggina, in campo al ”Del Duca” per la diciassettesima giornata di campionato, la terzultima del girone di andata. Squadre in campo sui rispettivi campi di allenamento anche a Capodanno, così come alla vigilia e quest’oggi, in virtù dell’incontro ravvicinato di lunedì, l’ultimo prima della sosta.

Giorni in cui calabresi e marchigiani, entrambi reduci da risultati positivi (tre per gli amaranto e due per i bianconeri), hanno continuato a lavorare, recuperando, tra l’altro, qualche elemento di spessore. Infatti, se da una parte Baroni ha ritrovato a disposizione il ‘Tanque’ Denis in attacco, dall’altra Sottil potrà contare su due recuperi in difesa. Il primo è l’esterno Oliver Kragl, il quale è rientrato ieri dall’Isokinetic di Bologna per via di alcuni problemi alla schiena (smaltiti) e si è aggregato quest’oggi in gruppo. Il secondo è quello del difensore Simone Sini, rientrato ieri dopo qualche problema muscolare e a piena disposizione del proprio tecnico.

Quest’oggi, al Picchio Village i bianconeri hanno effettuato una seduta pomeridiana, nella quale sono stati impegnati in un richiamo di forza e in una seduta tattica. Ancora lavoro a parte per Spendlhofer e Ghazoini. Per domani alle 10:30, invece, è fissata la rifinitura.