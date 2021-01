Ascoli e Reggina, i precedenti con l’arbitro Ghersini: vittoria cercasi…

La Serie B torna in campo per la 17esima giornata e lo farà lunedì 4 gennaio. Al ”Del Duca” si sfideranno Ascoli e Reggina, la cui gara sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini, 35enne genovese con esperienze anche nella massima serie del calcio italiano.

Il fischietto ligure si ritroverà a dirigere una partita della Reggina a distanza di oltre sette anni dall’ultima (nonché unica) volta. Era il 21 settembre 2013 ed al ”Granillo” gli amaranto di Atzori ospitavano il Novara di Alfredo Aglietti, con la gara che terminò in pareggio per via dell’autorete di Colucci e la marcatura di Fischnaller.

Quattro, invece, gli incroci con i bianconeri, con il bilancio che parla di due sconfitte (contro Bari e Pro Vercelli) e due pareggi (contro Avellino e Cittadella), entrambi consecutivamente.