Reggina, primo allenamento del 2021: rotta verso Ascoli

Domani seduta mattutina per la squadra di Baroni

Primo allenamento dell’anno per la Reggina che lunedì 4 gennaio tornerà in campo ad Ascoli. Di seguito il comunicato della società:

“Superate le fatiche di Reggina-Cremonese, i calciatori continuano la marcia di avvicinamento alla trasferta di Ascoli. Sotto la guida di mister Baroni il gruppo ha eseguito una prima fase di riscaldamento, per poi concentrarsi sugli aspetti atletici e tattici. Lavoro in fase offensiva e difensiva e nel finale esercizi di intensità. Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino”.