BUON ANNO DA REGGIONELPALLONE

L’anno appena andato agli archivi, è scivolato via all’insegna delle sensazioni contrastanti. La gioia di aver rivisto i colori amaranto nuovamente in serie B, l’orgoglio di avere spento le dieci candeline targate ReggioNelPallone, ma anche e soprattutto la preoccupazione per questo “mostro invisibile” che ha cambiato le nostre vite, unita ad un grande desiderio di ritorno alla normalità.

Nel dare il benvenuto al 2021, il nostro pensiero principale è dunque rivolto a chi ha sofferto e continua a soffrire a causa del Covid, a chi combatte in un ospedale, a chi lotta per ritrovare sorrisi e certezze.

Ai tantissimi lettori che continuano a ripagarci con la loro fiducia, nonché a tutti i protagonisti del calcio reggino, rivolgiamo invece il nostro consueto GRAZIE. Con la promessa che anche in questo “viaggio” faremo di tutto per tenervi compagnia nel migliore dei modi, e con la speranza di rivedere tutti gli stadi riempirsi di gente, di colori e di abbracci, dalla serie B fino alla Terza Categoria…