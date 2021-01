Ascoli-Reggina, l’arbitro sarà Ghersini di Genova

La serie B torna in campo per la 17esima giornata lunedì 4 gennaio. Sono state rese note le designazioni arbitrali. Sarà Davide Ghersini di Genova a dirigere l’incontro tra Ascoli e Reggina, fischio d’inizio ore 17. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Gabriele Nuzzi di Valdarno e Riccardo Annaloro di Collegno. Il quarto ufficiale sarà Francesco Fourneau di Roma 1. Questi tutti gli arbitri delle partite in programma:

Brescia –Vicenza: Illuzzi

Cosenza – Empoli: Massa

Cremonese – Chievo: Prontera

Frosinone – Spal: Sozza

Lecce – Monza: Marinelli

Reggiana – Pescara: Meraviglia

Salerniatana – Pordenone: Rapuano

Venezia – Pisa: Maggioni

V. Entella – Cittadella: Gariglio