Reggina, Loiacono si è ripreso la difesa

Ha faticato (come tutta la squadra d’altronde) Giuseppe Loiacono a trovare una giusta quadra in Serie B. Il capitano amaranto non era partito nel migliore dei modi, finendo per essere rilegato in panchina in alcune occasioni. Oggi, dopo l’avvento di mister Baroni, la suonata sembra esser cambiata. La partita con la Cremonese non è un caso isolato, ma il frutto delle ultime settimane di lavoro: l’ex Foggia si dimostra un baluardo della difesa amaranto, così come già era accaduto a Vicenza e Reggio Emilia. Non compie mai sbavature e fronteggia per tutta la partita le offensive grigiorosse, sia lui che Cionek reggono l’intero reparto arretrato. Salva su Ciofani che aveva anticipato Guarna, con un recupero decisivo. Preziosissimo nel disperato assalto finale della Cremonese, Loiacono si dimostra reattivo e sempre sul pezzo, ponendosi come il leader difensivo della formazione di Baroni.

Santo Nicolò