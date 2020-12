Reggina, Folorunsho l’arma in più nel nuovo centrocampo

Nel centrocampo amaranto Michael Folorunsho si è ormai ritagliato uno spazio fondamentale. L’ex Bari ha impiegato poche settimane per entrare nelle rotazioni di Toscano e si è posto in pianta stabile all’interno del centrocampo di Baroni, anche nell’inedito ruolo di trequartista. Contro la Cremonese, l’italo-nigeriano ha giocato la sua classica partita, dimostrando quanto i suoi centimetri e la sua forza fisica siano necessarie alla Reggina. Però Folorunsho non è solo questo, e lo fa vedere quando si incarica della battuta di una punizione da lunga distanza capitalizzata in rete, grazie anche a qualche fortunosa deviazione. Nel secondo tempo non si perde di lucidità e combatte per ogni pallone fino al fischio finale. E’ un calciatore che quando ha campo con i suoi strappi e le sue progressioni, offre superiorità numerica alla Reggina e occasioni pericolose per i compagni. Esito positivo sia per la squadra, che si coccola il suo perno del centrocampo, che per il ragazzo, che si dimostra sempre più centrale.

Santo Nicolò