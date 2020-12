Reggina: corsa e qualità, Di Chiara punto fermo della corsia mancina

L’avvio stentato è già un brutto ricordo: Gianluca Di Chiara, a suon di buone prestazioni, è diventato un fedelissimo di Baroni, punto fermo sulla corsia sinistra della Reggina. Il nuovo ruolo avrà sicuramente influito nelle prestazioni dell’ex Perugia e Benevento; passato da esterno sinistro nel 3-5-2 a terzino in una difesa a 4, Di Chiara sembra trovarsi più a suo agio in questa posizione che gli permette anche di attaccare la fascia con maggiore continuità. Anche nella partita contro la Cremonese si è distinto per corsa, azioni create affidabilità; con Liotti formano un buon binomio, che ha mandato più volte in difficoltà la difesa grigiorossa. Sgroppa per 90 minuti e non disdice gli inserimenti a favore dei compagni, è costretto a fermarsi solo a pochi minuti dalla fine della partita per alcuni guai fisici. Per la formazioni di mister Baroni un calciatore ritrovato, e la Reggina si tiene stretto il suo terzino tutto polmoni e qualità.

Santo Nicolò