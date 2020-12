Reggina-Cremonese, l’MVP dei nostri lettori: capitan Loiacono su tutti

Il sondaggio di Rnp ha incoronato il difensore barese come migliore in campo degli amaranto nella sfida con la Cremonese

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Giuseppe Loiacono, Michael Folorunsho e Lorenzo Crisetig. Questi i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la sedicesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta al ”Granillo” contro la Cremonese e terminata con il risultato di 1-o, per l’ultima gara dell’anno.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria di Giuseppe Loiacono, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Prestazione sopra le righe per il capitano dei calabresi, autore, tra gli altri, di due interventi provvidenziali in fase di copertura.

Il difensore amaranto ha ottenuto 97 delle 179 preferenze espresse sotto forma di reactions. Settantaquattro, invece, le votazioni a favore di Folorunsho, mentre 6 sono andate all’indirizzo di Crisetig.

Appuntamento a lunedì 4 gennaio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Ascoli-Reggina.