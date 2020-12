Dalla vittoria a denti stretti a Loiacono: le ”cinque verità” di Reggina-Cremonese

La Reggina ha battuto la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Folorunsho, chiudendo il 2020 con una vittoria. Le ”cinque verità” della sfida del ”Granillo” secondo RNP:

✅A DENTI STRETTI- Alla Reggina vista contro la Cremonese vanno attribuiti due grandi meriti: l’essere riuscita a sbloccare la gara e l’aver gestito e difeso il vantaggio con le unghie e con i denti, consapevole dell’importanza dei tre punti. La verità è che gli amaranto hanno saputo fare tesoro della fortunosa rete di Folorunsho, così come dei demeriti di un avversario autolesionista che, dopo l’espulsione, non è riuscito a concretizzare quanto creato e dunque a pareggiare i conti.

✅INVERSIONE DI TENDENZA- Un aspetto più volte marcato nel corso di questa prima parte di campionato in casa Reggina, da tesserati e addetti ai lavori, è stato quello della classica ‘ruota della fortuna’ che non girava di certo a favore degli amaranto. Se in ben altre circostanze è toccato alla Reggina creare e non concretizzare, ieri, invece, è toccato alla Cremonese di Bisoli. Per la Reggina, qualche episodio a favore abbinato alla crescita di squadra, per una tendenza che, ad oggi, pare proprio si sia invertita…

✅SUPER LOIACONO- La Reggina ha saputo gestire ma anche soffrire. Non eccessivamente, ma ha sofferto e, alla fine, è riuscita ad uscire dal campo illesa. Merito di tutti, un po’ di più di Giuseppe Loiacono. La verità è che è stato proprio grazie al capitano amaranto se Daniel Ciofani non ha avuto la ghiotta opportunità di portarsi a tu per tu con il gol per ben due volte (interventi tempestivi e provvidenziali, sull’uscita a vuoto di Guarna prima ed in seguito al guizzo dell’attaccante ai danni di Cionek dopo).

✅FOLO-MANIA…- Si dice che il 90 sia il numero della paura, ma non nel caso di Michael Folorunsho. Coraggio, grinta e forza da vendere per il centrocampista amaranto, che con Baroni sembra aver trovato la sua dimensione. Anche contro la Cremonese, la sua è stata una prestazione preziosa in fase di interdizione e progressione, caratterizzata perlopiù da una corsa assidua. La verità è che, così, ”Folo” può rappresentare un’arma in più per lo scacchiere calabrese.

✅CRESCITA E CONTINUITA’ DI RISULTATI- La verità più grande è che, con la vittoria di ieri, per la prima volta in questo campionato la Reggina ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva, portando a tre, al contempo, i risultati utili di fila. E se a questi aggiungiamo anche una certa crescita di squadra, registratasi nelle ultime gare e riguardante sia determinate fasi concitate della partita che l’approccio a ciascun incontro. Per gli amaranto il 2020 si chiude col botto, ma soprattutto con uno spiraglio di luce che ci auguriamo possa tornare a splendere a pieno nel nuovo anno…

an. cal.