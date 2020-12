Il punto sulla Serie B: Monza schiacciasassi, colpaccio in rimonta del Brescia di Dionigi

Il campionato di Serie B saluta il 2020 con verdetti importanti: continuano i passi falsi da parte delle big, si rialzano le piccole. Inaugura la sedicesima giornata lo scontro al vertice tra Cittadella e Lecce, le due formazioni non vanno oltre il pari; uomo partita Massimo Coda, che si conferma capocannoniere del campionato a quota 10 gol. Pareggiano anche Pescara e Cosenza, i lupi in dieci uomini ottengono un punto importante nonostante il periodo di forma dei delfini; nono pareggio per la compagine calabrese, che si dimostra una delle squadre con più “X” del campionato (9, come il Pordenone). Continua la striscia positiva della Reggina, che batte la Cremonese tra le mura amiche del Granillo; si dimostra, per il momento, efficace la cura Baroni, con gli amaranto che si trovano fuori dalla zona retrocessione. Si ferma in zona rossa, invece, la Reggiana sconfitta per 3-0 dal Pordenone; continua il periodo buio dei granata, che non vincono da 5 turni. Brusca frenata dell’Empoli, fermato in casa dall’Ascoli; in rete per i bianconeri il solito Baijc, il bosniaco è il giocatore con più partecipazioni alle reti della propria squadra (46,2%). Per i marchigiani (prossimi avversari della Reggina) con Sottil quattro punti in due gare. Seconda vittoria stagionale (e consecutiva) per la Virtus Entella, che espugna il Romeo Menti di Vicenza e si schioda finalmente dall’ultimo posto in classifica, che occupava ormai da tempo. Vittoria nel segno di Mario Balotelli per il Monza, che si concede una vittoria importantissima contro la Salernitana; sconfitta pesante per i granata che si fanno raggiungere in vetta alla classifica dall’Empoli. Si prende la copertina della giornata la partita tra SPAL e Brescia, dove le rondinelle si sono portate a casa i tre punti rimontando per ben due volte il vantaggio dei ferraresi; è la seconda volta che i biancazzuri perdono una partita dopo esser passati in vantaggio. Chiude la giornata il derby veneto tra Chievo Verona e Venezia, finito 1-1; i veronesi acciuffano il pareggio in extremis, per la compagine gialloblu è il quarto pareggio di fila. Non si è potuta giocare per i tanti positivi al COVID-19 la partita tra Frosinone e Pisa.

Santo Nicolò