Classifica marcatori serie B: per Coda doppietta e vetta, insegue Forte

Doppietta in trasferta per Massimo Coda del Lecce che torna a guidare la classifica marcatori della Serie B, inseguito dall’attaccante del Venezia, Forte (a segno nell’ultimo turno). In gol anche Diaw e graduatoria che nelle prime posizioni diventa interessante. Ecco la classifica dei marcatori di serie B (fino a ai calciatori con 4 reti realizzate):

10 reti: Coda(Lecce)

9 reti: Forte (Venezia)

8 reti: Mancuso (Empoli), Diaw (Pordenone)

6 reti: Bajic (Ascoli), Gargiulo (Cittadella), La Mantia (Empoli), Mancosu (Lecce), Mazzocchi (Reggiana), Tutino (Salernitana), Meggiorini (Vicenza).

5 reti: Sabiri (Ascoli), Torregrossa (Brescia), Novakovich (Frosinone), Gucher (Pisa).

4 reti: Aramu (Venezia), Garritano (Chievo Verona), Strizzolo (Cremonese), Stepinski (Lecce) Dany Mota, Boateng (Monza), Ceter (Pescara), Vido, Marconi (Pisa), Liotti (Reggina), Moreo (Empoli), Ogunseye (Cittadella), Djuric (Salernitana), Mancosu M. (Entella), Parzyszek (Frosinone), Valoti (Spal).