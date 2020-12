Serie B, i TOP della 16^ giornata

Si, il Monza adesso fa paura. Coda top player, Folorunsho e Baroni lanciano la Reggina. Dionigi-Brescia, binomio perfetto.

TOP SQUADRE

1)Monza-Ecco la corazzata che tutti aspettavano. La schiacciante vittoria contro la Salernitana, può davvero rappresentare una svolta. Dopo aver pagato dazio ad un campionato durissimo come quello di B, i brianzoli adesso vedono la vetta ad un passo, forti di cinque successi nelle ultime sei gare.

2)Brescia-La Leonessa cancella immediatamente il brusco ko casalingo contro l’Empoli, espugnando uno dei campi più difficili della cadetteria. Torregrossa e compagni sembra siano cresciuti molto anche dal punto di vista caratteriale, come dimostra la capacità di rimontare per due volte lo svantaggio, fino a piazzare il colpo del ko.

3)Virtus Entella-In due sole partite, i liguri si sono tolti la scomodissima etichetta di principali candidati alla retrocessione. Il colpo di Vicenza vale oro, e consente di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

TOP CALCIATORI

1)Massimo Coda (Lecce)-Un’altra doppietta d’autore, che vale la doppia cifra ed il trono della classifica cannonieri. Il bomber giallorosso colpisce anche a Cittadella, e soprattutto in occasione della seconda rete mette in mostra tutto il repertorio dell’attaccante di razza.

2)Nino Barillà (Monza)-Balotelli si è preso le prime pagine per il gol-lampo all’esordio, ma il migliore in campo di Monza-Salernitana è stato lui. Secondo inserimento vincente consecutivo, quantità e qualità: il modo migliore, per rispondere alle voci che lo volevano in partenza.

3)Michael Folorunsho (Reggina)-Gli dei del football gli strizzano l’occhio e premiano il suo coraggio, visto che la punizione dell’ex Lazio, prima di finire in rete, trova sia due deviazioni che la dormita del portiere. Il gol è comunque un premio meritatissimo, per un giovane in continua crescita.

TOP ALLENATORI

1)Cristian Brocchi (Monza)-Dopo essere finito dietro la lavagna, adesso è ora dei meritati applausi. Certo, tutto è più facile quando ti trovi ad allenare in B gente come Boateng e Balotelli (giusto per citarne due…), ma sull’accelerata dei biancorossi c’è anche la sua firma.

2)Marco Baroni (Reggina)-Dopo la sconfitta casalinga col Cittadella, era davvero difficile ipotizzare una Reggina fuori dalla zona-retrocessione al termine dell’anno solare. Per la prima volta in stagione, gli amaranto si godono due vittorie di fila e due partite con la porta inviolata. Avanti così.

3)Davide Dionigi (Brescia)-Con lui in panchina dall’inizio, il Brescia sarebbe in lotta per la promozione. Una tesi che sta cominciando a trasformarsi in certezza, vista la capacità di coniugare il gioco al carattere. Undici punti in sei partite, il tecnico del miracolo Ascoli vuole stupire ancora…