Reggina, la classifica marcatori: Folorunsho al secondo posto

Reggina 2020/2021, la classifica dei marcatori amaranto:il centrocampista ex Lazio e Bari torna al gol dopo dieci giornate.

Michael Folorunsho ha concesso il bis. Dopo quella di Lignano Sabbiadoro, il centrocampista ex Lazio ha trovato un’altra staffilata vincente, mandando ko la Cremonese. Nonostante la doppia deviazione dei grigiorossi, la rete è da attribuire all’italo-nigeriano, il quale si porta a due reti in campionato ed aggancia Menez e Crisetig in seconda posizione.

In queste prime sedici giornate, la compagine dello Stretto è andata a segno quindici volte, con nove marcatori diversi.

Al comando rimane sempre Daniele Liotti, con quattro centri.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

4: Daniele Liotti.

2: Michael Folorunsho, Jeremy Menez,Lorenzo Crisetig.

1: Nicola Bellomo, Nicolò Bianchi, Kyle Lafferty. German Denis, Mario Situm,