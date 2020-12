Serie B, il programma della 16^ giornata: Chievo-Venezia chiude il 2020

Anche per l’ultimo atto dell’anno solare, il torneo cadetto scenderà in campo nello stesso giorno. Si comincia alle 15 con quattro partite, tra le quali Reggina-Cremonese. Nelle tre sfide delle 18, spiccano i big match Monza-Salernitana e Spal-Brescia, mentre Chievo-Venezia, in programma alle 21, manderà agli archivi sia la giornata che il 2020.

Rinviata Pisa-Frosinone, visto il focolaio di positività al Covid che ha colpito il club laziale.

Di seguito, programma completo e classifica.

SERIE B 16^ GIORNATA

Pordenone-Reggiana ore 15:00

Pescara-Cosenza ore 15:00

Reggina-Cremonese ore 15:00

Cittadella-Lecce ore 15:00

Monza-Salernitana ore 16:00

Spal-Brescia ore 18:00

Empoli-Ascoli ore 18:00

Vicenza-Virtus Entella ore 18:00

Chievo-Venezia ore 21:00

CLASSIFICA

Salernitana 31

Empoli 30

Monza 26

Cittadella 26

Spal 26

Frosinone 25

Lecce 24

Venezia 23

Chievo Verona 20

Pisa 19

Brescia 18

Pordenone 18

Vicenza 16

Cremonese 15

Reggiana 15

Cosenza 14

Reggina 14

Pescara 12

Ascoli 9

Entella 8