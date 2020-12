Reggina-Cremonese: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Per la sedicesima giornata di serie B, alle ore 15 di questo mercoledì 30 dicembre, Reggina e Cremonese si affronteranno al “Granillo” per l’ultima gara dell’anno. Percorso simile quello tra le due squadre, con gli amaranto (reduci dalla vittoria sulla Reggiana) a quota 14 punti ed i grigiorossi (reduci dal ko interno contro il Monza) a 15. A dirigere la partita sarà il sig. Maurizio Mariani, coadiuvato da Margani e Ruggieri, con quarto uomo il signor Robilotta. Quattro gli incroci tra il fischietto laziale ed i calabresi: il bilancio è di 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Una vittoria e due pareggi, invece, per la Cremonese.

Reggina, la probabile formazione

Baroni dovrà fare nuovamente i conti con le tante assenze, che restano costantemente sei. Si tratta dello squalificato Stavropoulos e degli infortunati Ménez, Lafferty, Charpentier, Faty e Rossi, mentre è tornato a disposizione Denis. Il tecnico amaranto verso la conferma del 4-3-3, con Cionek a sostituire il giovane difensore greco e circondato dagli stessi interpreti di Reggio Emilia. Conferme anche a centrocampo con il trio Bianchi-Crisetig-Folorunsho, mentre in attacco sembrano essere nuovamente favoriti Liotti (ala sinistra) e Situm (ala destra) ai lati della punta Rivas.

REGGINA (4-3-3): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti. All. Baroni

Cremonese, la probabile formazione

Tante assenze anche per Bisoli, che come Baroni dovrà fare di necessità virtù e si ritroverà a fare scelte forzate in determinati ruoli. Out gli infortunati Crescenzi, Fornasier, Deli, Buonaiuto e Ceravolo, ai quali si aggiungono gli squalificati Castagnetti e Terranova. Anche il tecnico dei grigiorossi verso la conferma del 4-3-3, con Bianchetti a guidare la difesa, Valzania e Gustafson in mezzo al campo ed un Daniel Ciofani pronto a guidare nuovamente il reparto offensivo della ‘Tigri’.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Ghisolfi, Gustafson, Valzania; Pinato, Ciofani, Celar. All. Bisoli

Dove vederla in Tv

La partita tra Reggina e Cremonese avrà inizio alle ore 15:00 ed è valida per la sedicesima giornata del torneo cadetto. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E' possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. La gara è visibile anche sul canale 209 di Sky. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Reggina-Cremonese, il pronostico

Per Sisal Matchpoint, la vittoria dei calabresi è quotata a 2.40, il pareggio (X) a 3.15 e la vittoria dei lombardi a 3.00. Per la Snai, invece, il segno ‘1’ è dato a 2.45, il segno ‘X’ a 3.00 ed il segno ‘2’ a 3.10.