Reggina-Cremonese, Loiacono: “Stiamo migliorando in attenzione e concentrazione”

In sala stampa dopo il successo della Reggina contro la Cremonese anche il capitano amaranto Loiacono, tra i migliori in campo. Queste le sue dichiarazioni:

“La forza che ci contraddistinguendo è quella che ci stiamo mettendo grinte e concentrazione, tutta la squadra che ci sta facendo bene ad iniziare dagli attaccanti. Episodi è vero che questo momento ci stanno girando a nostro favore, ma non credo a fortuna o sfortuna, siamo migliorati a livello di atteggiamento e concentrazione tanta voglia di non prendere gol e di farlo. Nell’arco di una partita c’è sempre un momento in cui bisogna soffrire, siamo stati bravi a farlo tutti insieme, ci sono momenti in cui devi stringere i denti e soffrire e noi in questo siamo stati bravi”.

Zero gol subito in due gare

“Al livello tattico il mister ci chiede di essere molto compatti e stare alti con la linea, ci stiamo riuscendo e lo stiamo facendo abbastanza bene. Tra difesa a tre o a quattro Cambia qualcosa in fase di possesso ma in fase difensiva è simile, mi trovo abbastanza bene a quattro perchè molte volte impostiamo noi centrali”.