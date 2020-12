LIVE! Reggina-Cremonese su RNP: 1-0 inizia la ripresa

Torna in campo per la sedicesima giornata la serie Bkt, al Granillo, inizio ore 15, la Reggina affronta la Cremonese di mister Bisoli. Seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

REGGINA -CREMONESE 1-0 62′

62′ Ammonizione per il tecnico della Cremonese Bisoli per proteste

58′ Percussione solitaria di Zortea che calcia con un potente mancino, Guarna costretto a distendersi in presa bassa. Buona occasione creata dal giovane atleta dei lombardi, oggi schierato laterale difensivo

50′ Buona azione della Reggina, sponda di Situm per Crisetig che ci prova con il destro, palla alta

46′ Riparte il match, Bisoli si gioca la carta Celar al posto di Ghisolfi

FINISCE IL PRIMO TEMPO

La Reggina trova il vantaggio con una punizione di Folorunsho, che beffa il portiere della Cremonese (non impeccabile) a causa della deviazione decisiva della barriera.

46′ GOOL REGGINA! Folorunsho su punizione dai trenta metri trova la deviazione di un difensore lombardo e batte Volpe con la palla che si infila nell’angolo basso.

Ammonito Valeri per la Cremonese

40′ Traversa di Lotti! L’esterno mancino spizza di testa un cross di Delprato e tocca la traversa andando vicino al gol

34′ Situm serve Rivas, ma l’honduregno è in off-side. Non ci sono mai spazi

C’è poco da annotare in una partita che tatticamente è interpretata alla perfezione dalle due compagini che non lasciano metri o spazi vuoti. Ne risente la fase offensiva sia per la Reggina che per la Cremonese

17′ Girata di Ciofani dal limite dell’area amaranto, blocca Guarna senza problemi.

15′ Sortita offensiva amaranto sulla corsia mancina, Di Chiara arriva sul fondo e crossa lungo, Liotti arriva sul pallone di testa ma impatta debolmente, Volpe in presa agile.

11′ Prima mezza occasione per la Cremonese sugli sviluppi di corner, stacco di Fiordaliso palla alta

Bisoli ha schierato la Cremonese con modulo speculare, le due formazioni si annullano in ogni fase di gioco e in ogni zona del campo

4′ Partenza contratta della partita, squadre tatticamente molto ordinate e pochi spazi tra linee.

1′ Partiti, la Cremonese batte il calcio d’inizio

Squadre in campo, pochi minuti all’inizio del match

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Denis, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cremonese (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Gustafson, Ghisolfi; Pinato, Ciofani, Nardi. A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Ravanelli, Gaetano, Schirone, Celar, Strizzolo. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Damiano Margani di Latina e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

PRE GARA

A Reggio Calabria 6 precedenti ufficiali fra le due squadre: 4 vittorie amaranto e 2 pareggi. Reggina squadra della B 2020/21 che perde il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’, dopo 15 giornate: -9 il deficit amaranto. Daniel Ciofani uno dei 3 giocatori della Lega B sempre presente nelle 34 giornate dell’anno solare 2020, da gennaio ad oggi, come l’empolese Mancuso e il pescarese Fiorillo. Tra Marco Baroni e Pierpaolo Bisoli 5 confronti tecnici ufficiali e coach amaranto imbattuto: per lui 2 successi e 3 pareggi.

QUI REGGINA

Dopo la vittoria in trasferta a Reggio Emilia, Baroni recupera Denis in attacco anche se molto improbabile un suo utilizzo dal primo minuto. Cionek dovrebbe sostituire lo squalificato Stavropoulos in difesa.

QUI CREMONESE

Tante assenze anche per la squadra di Bisoli (sei punti nelle ultime tre uscite), con l’ex di turno Ceravolo out all’ultimo minuto. I lombardi hanno parecchi indisponibili specie in difesa.

L’ARBITRO DI REGGINA-CREMONESE

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia il direttore di gara di Reggina-Cremonese, . assistenti Damiano Margani di Latina e Thomas Ruggieri di Pescara. Quarto ufficiale Ivan Robilotta di Sala Consilina. Sono tre i precedenti dei grigiorossi con il fischietto 38enne: si tratta di 1 vittoria e 2 pareggi. Per quanto riguarda la Reggina sono 4 i precedenti con Mariani: 2 vittorie, 1 sconfitta, 1 pareggio.