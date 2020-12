Reggina-Cremonese, le pagelle amaranto: Folorunsho al top, Loiacono è un muro

La Reggina batte anche la Cremonese e centra la sua seconda vittoria consecutiva, al termine di una gara sofferta nei minuti finali ma che alla fine ha premiato la squadra di Baroni. Di seguito, le pagelle amaranto di RNP:

Guarna 6: sempre attento nel gioco aereo e sulle conclusioni degli ospiti. Corre un rischio quando si avventura in un’uscita su Ciofani nonostante la presenza di tre giocatori in maglia amaranto

Delprato 6,5: attento e diligente, interviene con puntualità

Loiacono 7: provvidenziale. Salve due gol potenziali tra i piedi di Ciofani: il primo anticipando l’attaccante (diretto a tu per tu con Guarna), il secondo, allontanando il pallone dai piedi dello stesso dopo l’uscita a vuoto di Guarna

Cionek 6: si perde quasi sempre Ciofani, ma recupera chiudendo con tempestività altre offensive dei lombardi. Deve ancora ritrovare il top della condizione

Di Chiara 6,5: affonda molto e bene sulla fascia sinistra, lascia partire qualche cross interessante (seppur senza veri e propri destinatari) e lavora molto bene anche in fase difensiva. Dall’89’ De Rose, s.v.

Bianchi 6: impreciso nel primo tempo, dove appare macchinoso ed abbastanza in affanno in crescita nella ripresa. In crescita, invece, nella ripresa, dove non sbaglia quasi mai il passaggio. Dall’89’ Rolando, s.v.

Crisetig 7: il faro del centrocampo amaranto. Ha sempre la giocata pronta e cerca sempre di giocare in ampiezza, facendo girare il pallone da una parte all’altra del campo. La sua presenza in campo è senza dubbio preziosissima…

Situm 6,5: abbina corsa e qualità, svolge bene entrambe le fasi di gioco. Dall’81’ Denis, s.v.

Folorunsho 7,5: trova il suo secondo gol in campionato disputando una gara sontuosa. Sembra che abbia sette polmoni ed una calamita per palloni tra i piedi, a fronte di una gara per lui perfetta…

Liotti 6,5: affonda poco come ala sinistra nel tridente di Baroni, ma va vicinissimo al gol neòlla seconda metà del primo tempo con un colpo di testa che colpisce la traversa. Dal 71′ Bellomo 6: protegge palla ma concede una ripartenza che sarebbe potuta costare caro. Va anche vicino al gol nel finale, seppur l’esito sia decisamente diverso da quello di Reggio Emilia…

Rivas 6: appare piuttosto molle nell’ultimo passaggio. Fatica più del solito in un ruolo non suo, premiato il sacrificio…

Baroni 7: la sua Reggina esce dal campo vittoriosa e con merito, pur rischiando qualcosa nel finale. Ha cambiato volto alla squadra ed i risultati ne sono una dimostrazione. Seconda vittoria consecutiva, terzo risultato utile consecutivo e primo successo targato Baroni tra le mura del ”Granillo”

Antonio Calafiore