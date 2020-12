I TOP di Reggina-Cremonese: Folorunsho dirompente, sicurezza Loiacono

Comincia a prenderci gusto la Reggina di mister Baroni, che nel terribile trittico di incontri contro Vicenza, Reggiana e Cremonese riesce quasi a centrare l’en plein di punti, conquistandone 7 sui 9 disponibili. Altro clean sheet per gli amaranto, che mantengono la porta inviolata per la seconda gara consecutiva al termine di una partita sofferta per merito di un’avversario ostico quale si è dimostrato la Cremonese di Bisoli. Tra le fila amaranto, spiccano le prestazioni di capitan Loiacono e Folorunsho, entrambi inseriti tra i TOP della sfida secondo RNP come riportato di seguito:

I TOP

Giuseppe Loiacono: giganteggia al centro della difesa. Ciofani non è certo un avversario facile da gestire, ma il buon difensore barese, al suo secondo anno in amaranto, riesce a pieno nel suo compito di sbarrargli la strada e concedere le briciole. Due gli interventi provvidenziali del numero 6 di mister Baroni, entrambi proprio sul centravanti grigiorosso Daniel Ciofani: il primo in occasione di un netto anticipo sull’attaccante ospite in seguito ad un intervento a vuoto di Cionek, mentre il secondo è legato ad un tempestivo rinvio in seguito ad un’uscita a vuoto di Guarna che per poco non portava Ciofani con il pallone tra i piedi a porta sguarnita. SICUREZZA.

Michael Folorunsho: sta diventando piacevolmente un habituè tra i migliori in campo. Da quando è arrivato mister Baroni, è diventato uno dei perni fondamentali del nuovo assetto tattico amaranto. Anche oggi, il centrocampista di proprietà del Napoli ha sfoderato una prestazione di sostanza e sacrificio, correndo ‘come un dannato’ per tutti i 90 minuti. Si muove in ampiezza per tutta l’area del rettangolo verde, lo si trova in tutte le zone del campo sempre pronto a dare una mano ai compagni, i quali si affidano spesso e volentieri alla sua fisicità per ripartire. La sua punizione ”bomba” sganciata allo scadere della prima frazione di gara da distanza considerevole, seppur insaccatasi in rete grazie ad una deviazione, vale i tre punti che permettono alla squadra di esultare per la seconda vittoria consecutiva. DIROMPENTE.

Giuseppe Canale