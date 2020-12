Reggina, dal brivido alla gioia: Celar grazia Guarna (FOTO)

Oltre al gol di Folorunsho, giunto su calcio piazzato allo scadere della prima frazione ci sono altri due episodi decisivi della partita tra Reggina e Cremonese vinta dagli amaranto di misura.

Il primo è l’espulsione di Strizzolo, capocannoniere dei lombardi, che nel giro di venti secondi rimedia il doppio giallo (prima per fallo, poi per proteste) lasciando la sua squadra in inferiorità numerica al 76′, probabilmente nel momento di massima pressione della Cremonese. Ma quello ancora più decisivo giunge in pieno recupero, intorno al 93′. Buco della difesa amaranto, Gustafson si inserisce e serve un gran assist per Celar che tutto solo davanti a Guarna “cicca” la palla del pareggio. L’immagine, emblematica, è tutta nella foto scattata da Maurizio Laganà che immortala il momento preciso dell’errore dell’attaccante.