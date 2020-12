Reggina-Cremonese, Baroni: “Oggi era troppo importante fare risultato”

Dopo il secondo successivo consecutivo il tecnico della Reggina Marco Baroni in conferenza stampa ha commentato così la vittoria di misura della sua squadra contro la Cremonese. Queste le parole di Baroni:

“Abbiamo fatto partita intelligente, ragazzi stanno dando fondo a energie fisiche e nervose che non è facile con le gare ravvicinate ed il peso della classifica. Ho chiesto loro partita da leggere bene con compattezza, sapevo che le gambe non erano al meglio ma c’è stata grande volontà e grande testa e poi gli episodi ci sono venuti a favore. Ho messo gli attaccanti per dare segnale alla squadra di non abbassarsi, perché poi il rischio è quello di prendere gol. Ripeto va bene così, oggi era troppo importante il risultato”.

La trasformazione a centrocampo

Folo non trovava la posizione, si appiattiva, perdevamo un uomo: lui ci può dare una mano se parte dalla posizione giusta e parte da lontano, dunque volevo riordinare in campo le posizioni. Folo è un ragazzo importante che ha speso tanto in queste partite, il suo è un ruolo complicato da interpretare, poi ci siamo messi più ordinati per trovare maggiore spazi e siamo andati meglio”.

Prossime gare

“Anche ad Ascoli partita complicata, abbiamo qualche giorno in più e questo è buono per recuperare energie, con alcuni calciatori che pagano la stanchezza. Se non porti pressione e pensi di arretrare subentra timore e paura e rischi di prendere gol”.

Seconda partita senza reti subite

“Per fare il mio calcio occorrono tante energie, e adesso non è facile chiederlo ai ragazzi viste le partite ravvicinate. Sono certo che avremo modo se tutti i giocatori si adoperano come stanno facendo, se facciamo pressione alta e riusciamo a giocare con intensità possiamo continuare così. Dentro l’area invece si può rischiare con la palla sporca, con gli inserimenti. Per questo dobbiamo cercare di essere sempre alti”.

Calma ed equilibrio

“C’è da lavorare, è un campionato difficile e complicato. Ancora non abbiamo fatto niente, adesso recuperiamo energie perchè i ragazzi hanno speso tanto. Dopo Ascoli potremmo recuperare e potremo arrivare a condizioni mentali e fisiche ottimali”.