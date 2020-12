Gioia Reggina al “Granillo”, Folorunsho manda al tappeto la Cremonese

La Reggina concede il bis ottenendo al “Granillo” un altro successo di misura contro la Cremonese che, pur in dieci nel rush finale, ha fatto tremare Guarna in un paio di circostanze mancando il pari. Match deciso da una punizione di Folorunsho allo scadere del primo tempo, gol pesante e decisivo che regala altri tre punti dopo l’exploit di Reggio Emilia.

Baroni manda in campo la stessa squadra vista domenica, con la sola eccezione di Cionek per Stavropulos, squalificato. Primo tempo a ritmi bassi con le due squadre a studiarsi per lunghi tratti. Sono gli ospiti i primi a tentare una sortita dalle parti di Guarna sugli sviluppi di un corner, la Reggina risponde con un’iniziativa di Di Chiara che ispira Liotti, colpo di testa senza esito. Tentativo in bello stile anche se velleitario di Ciofani, in girata dalla distanza, Guarna blocca senza affanni. Nel finale di tempo cresce la squadra di Baroni che con intelligenza e senza scomporsi, mette in apprensione la difesa grigiorossa. Al 42′ un lungo traversone di Delprato viene deviato di testa da Liotti, la sfera rimbalza sull’erba e accarezza la traversa terminando oltre questa. Il primo tempo è ormai al tramonto, Di Chiara guadagna una punizione da circa trentacinque metri: Crisetig appoggia per Folorunsho che scarica il suo destro potente, sulla traiettoria Valzania devia appena mentre Volpe si distende ma inaspettatamente il suo tuffo va a vuoto. Pallone in fondo alla rete, la Reggina esulta e al riposo si va con gli amaranto avanti di un gol.

In avvio di ripresa Crisetig cerca l’inserimento vincente senza esito, la Cremonese risponde con il sinistro da fuori di Zortea, Guarna blocca in tuffo l’insidioso rasoterra. Bisoli manda in campo Strizzolo che subito si rende pericoloso su una verticalizzazione, Guarna esce fuori area ma il nuovo entrato riesce ad anticiparlo, Loiacono è provvidenziale nel sottrargli il pallone un istante prima che questi calci nella porta sguarnita. Ciofani è una spina nel fianco costante nella difesa amaranto, ma Cionek e Loiacono riescono a sbrogliare ogni situazione. Intanto Baroni inserisce Bellomo, match-winner a Reggio Emilia, per Liotti. Altro snodo fondamentale del match al 76′ con l’espulsione di Strizzolo: dura pochi minuti la sua partita, per lui un doppio giallo in rapida successione, per un fallo su Crisetig e le relative proteste. Nonostante l’uomo in più, tocca a Guarna negare il pari alla Cremonese: prima mette alto il pallone calciato da Gustafson dal limite, poi neutralizza in spaccata un diagonale di Ciofani. All’81’ arriva il momento di German Denis che subentra a Situm ritrovando il campo dopo diverso tempo. Altre forze fresche nel finale mandate in campo da Baroni con gli ingressi di Rolando e De Rose. Al 90′ Bellomo ha la palla per chiudere la partita ma il suo sinistro viene murato da Volpe in uscita. Un errore che rischia di costare caro al 93′, quando Gustafson serve un assist rasoterra per Celar che, forse disorientato dal mancato intervento di Rolando, manca l’impatto da ottima posizione sfiorando appena con il tacco.

Seconda vittoria di fila per la Reggina, seconda partita senza reti al passivo e una classifica che inizia a far respirare la squadra di Baroni. Il vento pare davvero essere cambiato.