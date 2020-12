Cremonese, Bisoli: ”In dieci abbiamo schiacciato la Reggina, l’errore ci ha castigati”

La Reggina ha battuto per una rete a zero la Cremonese di mister Bisoli, il quale, nel post-gara, ha commentato a caldo la sconfitta arrivata al ”Granillo” nell’ultima gara dell’anno. Di seguito, le sue parole:

SULLA PARTITA- ”Loro sono stati bravi a capitalizzare il gol e la partita è svoltata lì. Abbiamo avuto sempre il possesso palla eccetto all’inizio quando la Reggina faceva girare il pallone tra i difensori, che per noi non era un problema. Abbiamo avuto sempre il pallino noi, l’errore ci ha castigato. Abbiamo avuto due-tre situazioni per ribaltarla in dieci uomini e lo sottolineo. In questo momento ci sta andando tutto male, ma oggi non ho niente da rimproverare alla mia squadra perché in dieci ha schiacciato la Reggina”.

L’ESPULSIONE PER PROTESTE DI STRIZZOLO- ”L’ammonizione poteva starci. Negli spogliatoi ci ha detto di non aver detto niente all’arbitro, se non l’aver imprecato con sé stesso per non aver preso la palla prima. L’arbitro ha capito che fosse rivolto a lui”.