Reggina-Cremonese, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Conferme in blocco, o quasi. Anche i quotidiani locali e nazionali, in vista di Reggina-Cremonese, ipotizzano una formazione amaranto molto simile a quella scesa in campo a Reggio Emilia.

Tra porta e difesa, un copione identico: tutti hanno puntato su Guarna in porta e sul quartetto composto da Delprato, Loiacono, Cionek e Di Chiara. Per Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Nicola Bellomo partirà dal 1′, al posto di Liotti. Gazzetta del Sud invece, punta sullo stesso modulo e sugli stessi uomini di domenica scorsa, ad eccezione ovviamente di Cionek per lo squalificato Stavropoulos.

Secondo il Quotidiano del Sud e TuttoSport, Baroni opterà per un trio di trequartisti (Situm, Folorunsho e Liotti) con Rivas unica punta.

REGGINA-CREMONESE, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-3-3: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti.

REGGINA-CREMONESE, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-2-3-1: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas.

REGGINA-CREMONESE, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-3-3: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Situm, Bellomo, Rivas.

REGGINA-CREMONESE, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-3-1-2: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Situm, Crisetig, Bianchi; Folorunsho; Bellomo, Rivas.

REGGINA-CREMONESE, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas.