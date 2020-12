Visti da vicino: la Cremonese raccontata da Nicolò Casali (CuoreGrigioRosso.com)

Tre vittorie, sei pareggi ed altrettante sconfitte, per un totale di 15 punti. È questo il bilancio attuale della Cremonese, che domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 15:00 sfiderà la Reggina al ”Granillo” di Reggio Calabria. Alla vigilia del match, abbiamo contattato Nicolò Casali – collega di CuoreGrigioRosso.com – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- ”E’ cambiato poco perché la società (alla luce anche degli investimenti della passata stagione e della crisi economica) ha puntato sulla linea della continuità pensando che la scorsa stagione fosse stata soltanto sfortunata e che bastasse resettare tutto per riportare certi giocatori ai loro standard abituali, ma così non è stato. Basti pensare che Ciofani si è sbloccato la settimana scorsa dopo 14 presenze e Ceravolo non segna da oltre un anno. A questi aggiungo anche dei prestiti rinnovati a giocatori che, a mio avviso, l’anno prima avevano dato poco, come Ravanelli, Gaetano e Celar”.

COSA CI SI ASPETTA DAL MERCATO- ”Dagli svincolati sta arrivando Cacciatore (terzino destro che al momento serve poco) e qualcuno sostiene anche un centrale come Pisacane (che sarebbe un ritorno), Calabresi o Volta. Ciò fa pensare a qualche uscita, come Bianchetti o Terranova. Sicuramente bisogna rinforzare l’attacco, ma qui, come quest’estate, dipende dalle cessioni. Ceravolo oramai ha fatto il suo corso, mentre Ciofani, che gode di un po’ più di credito seppur in un anno e mezzo abbia fatto soltanto 6 gol, ha uno stipendio da top player per la categoria. Ora che Strizzolo si è sbloccato, credo si punterà su di lui, magari andando a rinforzare il reparto con esterni d’attacco. A sinistra ci sono Buonaiuto e Celar, ma sulla destra gioca Pinato, arrivato in estate per fare la mezzala”.

L’AVVIO DI CAMPIONATO- ”La squadra è partita male, ma ultimamente ha un po’ rialzato la testa, anche se pare che la stagione abbia oramai preso questa piega. La speranza è quella di salvarsi senza affanni dato che i punti di distacco dalla zona play-off iniziano ad essere tanti. Il giudizio non è sicuramente positivo perché la società ha dimostrato di non aver fatto tesoro degli errori passati, confermando le perplessità di inizio anno degli scettici. La speranza è quella che l’arrivo di Braida possa portare ordine ed esperienza a questa società”.

CARATTERISTICHE- ”La squadra è partita con il 4-3-1-2, salvo poi virare al 3-5-2 per un paio di partite e poi al 4-3-3. Con quest’ultimo modulo si predilige il gioco di ripartenza, sfruttando soprattutto la velocità degli esterni offensivi. La Cremonese non è una squadra che fa la partita, non è nelle sue corde. Piuttosto battaglia e spera di trovare qualche guizzo con i singoli perché, obiettivamente, il bel gioco finora non si è visto. Anche quando ha vinto lo ha fatto soffrendo”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Come punto debole, ad occhi chiusi dico l’attacco. E’ una carenza che ci portiamo dietro dal ritorno in B dove, a parte i primi sei mesi con Tesser, non ricordo un anno in cui la squadra non abbia avuto problemi nel reparto offensivo, a volte per sfortuna a causa degli infortuni ed altre per demeriti della società. Di contro, però, ce la siamo sempre cavata con una difesa solida, cosa che quest’anno si sta vedendo poco. Molti punti sono invece arrivati grazie alle parate del giovane portiere Volpe, che spesso e volentieri è stato il migliore in campo. Se non fosse per lui, probabilmente non avremmo gli stessi punti che abbiamo oggi, anche perché la Cremonese non è una squadra forte psicologicamente. Non a caso, molte volte si è fatta rimontare una volta andata in vantaggio e le sue parate ci hanno permesso di rimanere in partita…”.

INDISPONIBILI- ”Oltre ai già noti Crescenzi, Deli e Buonaiuto, mancheranno anche gli squalificati Castagnetti e Terranova. Si spera in un recupero di Strizzolo, finito in tribuna per riposo precauzionale contro il Monza”.

