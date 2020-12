Reggina, nell’attacco della Cremonese un figlio del Sant’Agata

Nativo di Locri, 33 anni, Fabio Ceravolo è uno dei talenti cresciuti al Sant’Agata nelle giovanili della Reggina che si è affermato nel calcio professionistico. Quasi sempre risolutivo nelle suoi campionato in serie B, l’attaccante locrese veste oggi la maglia della Cremonese, le sue presenze in grigio-rosso in questa stagione sono tredici di cui otto dalla panchina, con zero gol all’attivo.

Fabio Ceravolo è un calciatore esperto, il cui nome in ogni sessione di mercato viene affiancato alla Reggina, la storia passata d’altronde narra di un legame viscerale con l’amaranto.

Nella stagione 2005/2006, dopo la trafila, per lui anche la soddisfazione del debutto con la maglia amaranto in serie A, sei presenze e l’inizio di una carriera piena di soddisfazioni. Altri due ritorni a Reggio, il primo nel 2007 dopo due anni tra Vasto e Pisa (dove i gol di Ceravolo sono decisivi per la promozione in serie B dei toscani), e l’emozione della prima rete nella massima serie in amaranto il 12 gennaio 2008 a Empoli. Da quel momento l’attaccante viaggia per Bergamo e veste la maglia dell’Atalanta per due stagioni con 45 presenze e 5 gol prima di tornare, ancora una volta, in riva allo Stretto. Dal 2011 al 2013 colleziona con la Reggina 16 gol in 58 presenze, poi viene ceduto alla Ternana. Da lì le ottime esperienze a Benevento e Parma fino all’approdo in Lombardia, sponda Cremona. In totale per lui, tra i “pro” con la maglia della Reggina 19 reti in 104 presenze. Domani tornerà da avversario al Granillo, uno stadio per lui familiare.