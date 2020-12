Reggina-Cremonese, la probabile formazione grigiorossa: Bisoli pensa alla conferma del tridente

Tre giorni dopo la sconfitta casalinga contro il Monza, la Cremonese di Bisoli sarà di nuovo in campo, questa volta al ”Granillo” di Reggio Calabria per sfidare la Reggina. Quello tra le due squadre è quasi uno scontro diretto visto il sottilissimo divario in classifica tra le due squadre, con i grigiorossi a 15 punti e gli amaranto a 14.

La compagine lombarda arriva in riva allo Stretto con sette assenze, una in più degli avversari. Il tecnico della Cremo, infatti, dovrà fare a meno degli squalificati Castagnetti e Terranova, oltre agli infortunati Crescenzi, Fornasier, Deli, Buonaiuto e, ultimo in ordine cronologico, Fabio Ceravolo (niente gara da ex per lui).

Bisoli, dunque, avrà un raggio di azione ridotto e con poche alternative per quanto concerne l’undici titolare, il quale dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3. Il blocco difensivo dovrebbe contare su qualche conferma, come quella di Bianchetti, Valeri e Fiordaliso (leggermente favorito su Ravanelli). Altro dubbio in mezzo al campo, dove Ghisolfi e Nardi si contendono una maglia da titolare, mentre non dovrebbero essere in discussione le presenze dei vari Gustafson e Valzania. Per quanto concerne il tridente offensivo, dove dovrebbero agire Pinato a destra e Celar a sinistra, Daniel Ciofani potrebbe essere schierato nuovamente dal 1′ a discapito di Strizzolo.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRIGIOROSSA

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Ghisolfi, Gustafson, Valzania; Pinato, Ciofani, Celar. All. Bisoli

BALLOTTAGGI: Fiordaliso-Ravanelli 55-45%, Ciofani-Strizzolo 55-45%

INDISPONIBILI: Crescenzi, Fornasier, Deli, Buonaiuto, Ceravolo

SQUALIFICATI: Castagnetti, Terranova

Si ringrazia per la collaborazione il collega Nicolò Casali di CuoreGrigioRosso.com.