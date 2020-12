Reggina-Cremonese, la probabile formazione amaranto: Cionek verso il ritorno

Dare continuità a quanto di buono visto nelle ultime sfide e, nella fattispecie, alla vittoria di qualche giorno addietro contro la Reggiana. E’ l’obiettivo della Reggina, di scena domani al ”Granillo” contro la Cremonese per l’ultima gara dell’anno, nella quale la squadra di Baroni sarà chiamata ad un altro banco di prova per cercare di scalare posizioni in classifica. Una sconfitta, un pareggio ed una vittoria degli amaranto dall’avvento in panchina del tecnico fiorentino, che anche domani dovrà fare i conti con le assenze. Restano out gli attaccanti Ménez, Lafferty e Charpentier, il centrocampista Faty ed il difensore Rossi, mentre l’unico sorriso di giornata è dettato dal ritorno di Denis, nuovamente a disposizione dopo cinque turni di stop.

Tuttavia, nonostante il ritorno, il ‘Tanque’ non dovrebbe partire dal 1′, con Baroni che probabilmente non rivoluzionerà l’undici titolare che ha ben figurato a Reggio Emilia. L’eccezione riguarda Stavropoulos, il quale dovrà scontare un turno di squalifica dopo essere stato espulso al ”Mapei Stadium”. Al suo posto, con m0lta probabilità tornerà Cionek, in coppia con Loiacono e con Di Chiara e Delprato sulle fasce.

Verso la conferma in blocco il centrocampo, capitanato dal ‘metronomo’ Crisetig, il quale sarà affiancato da Bianchi e Folorunsho. In attacco, infine, qualche dubbio potrebbe sorgere sugli esterni, con Situm in ballottaggio con Rolando a destra e Liotti con Bellomo a sinistra. Rivas verso la conferma come terminale offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-3-3): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Situm, Rivas, Liotti. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Situm-Rolando 60-40%, Liotti-Bellomo 60-40%

INDISPONIBILI: Mènez, Lafferty, Charpentier, Faty, Rossi.

SQUALIFICATI: Stavropoulos

Antonio Calafiore