Reggina-Cremonese, i convocati di Bisoli: out in sette, Strizzolo c’è

I convocati della Cremonese per la sfida del Granillo

La Cremonese ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati dal tecnico Pierpaolo Bisoli per affrontare la partita contro la Reggina, valida per la 16a giornata del Campionato Serie BKT in programma mercoledì 30 dicembre (ore 15, gara a porte chiuse). Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI – Alfonso (1), Volpe (22), Zaccagno (27)

DIFENSORI – Bernasconi (91), Bia (80), Bianchetti (15), Fiordaliso (2), Ravanelli (25), Valeri (3), Zortea (21)

CENTROCAMPISTI – Gaetano (70), Ghisolfi (77), Gustafson (6), Nardi (30), Pinato (95), Schirone (88), Valzania (14)

ATTACCANTI – Celar (99), Ceravolo (11), Ciofani (9), Strizzolo (17)

Calciatori non convocati: Buonaiuto, Castagnetti, Crescenzi, Deli, Fornasier, Girelli, Terranova.